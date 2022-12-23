經濟部23日公布11月商業三大營業額統計，批發業11月批發業營業額為9,981億元，年減8.3％，首度翻黑；零售業11月零售業營業額3,827億元，年增1.4％，餐飲業11月餐飲業營業額760億元，年增13.3％，仍保持續紅。

批發業11月批發業營業額為9,981億元，年減8.3％，主因全球經濟成長趨緩，終端市場需求疲弱，客戶持續去化庫存影響拉貨動能，加以上年同月比較基期相對偏高，致機械器具、化學材料及建材批發業分別年減13.9％、20.0％及8.0％；汽機車批發業因部分進口車到港數增加，年增10.5％；藥品及化粧品批發業因國內藥品、疫苗等需求持續，年增7.3％。

零售業11月零售業營業額3,827億元，年增1.4％，其中電子購物及郵購業因業者加碼促銷雙11優惠活動刺激買氣，推升營業額再締新猷，年增9.9％；汽機車零售業因新車買氣持續熱絡，進口車到港數增加，年增5.2％；資通訊及家電設備零售業、布疋及服飾品零售業、量販店及百貨公司則因上年同月振興方案挹注墊高比較基期，致營收分別年減8.1％、3.4％、3.2％及0.7％。

餐飲業11月餐飲業營業額760億元，年增13.3％，其中餐館業及飲料店業受惠雙11、世足賽等優惠活動商機挹注，營收分別年增13.3％及9.8％；外燴及團膳承包業年增24.9％，主因航班載客量提升，空廚餐點需求增加所致。