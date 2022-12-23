民眾在售屋時，往往希望能夠委託擁有該社區豐富售屋經驗的房仲，不僅期待房仲能透過豐富的人脈經驗，迅速售屋成功；更仰賴房仲對於社區行情的了解，為自己的房屋賣出好價錢。但有部分的黑心房仲，先是誆稱自己擁有傲視眾人的銷售實績，使民眾誤信進而委託售屋；黑心房仲接著再聯手投機客，企圖以虛假的社區專家身分，勸誘民眾以低價賤賣房屋，讓投機客行低買高賣的不義行徑。永慶房屋吳建陞經紀人就曾經遇過險遭黑心房仲坑騙的屋主。

黑心房仲誆稱銷售實績被抓包

在土城服務的永慶房屋吳建陞經紀人，在一次社區服務時，發現大樓中有屋主欲出售房屋。本著服務的精神，吳建陞旋即拜訪屋主，了解屋主售屋動機和服務的機會。吳建陞回憶道：「當時我向屋主表示，這個社區有8成的房屋銷售都是由我順利完成的，希望屋主能給我服務的機會。但屋主表示因為有認識的房仲，已經委託給他售屋了，明天也會帶客戶來看房，所以要婉謝我的自我引薦。」

雖然屋主已委託其他房仲業者出售，吳建陞依然提供社區的成交行情給屋主參考，並向屋主表示，正樓上的房屋半年多前才由自己圓滿售出，當時成交價為1400萬元。屋主的房屋也有類似的水準，千萬不要被黑心的房仲業者給賤賣了。這時候屋主突然講說，自己委託的房仲業者也說樓上房屋是他成交的，怎麼會這樣？

永慶助屋主破解黑心房仲手法

吳建陞心頭一驚，得知屋主很有可能遇上黑心房仲了。於是吳建陞先向屋主展示了自己過去與樓上屋主的互動紀錄，也提供了樓上房屋的成交相關資料以資佐證。吳建陞接著提醒屋主：如果樓上的房屋真的是由該名房仲業者所成交的，那麼大可請他出示相關成交資訊來佐證；另外，屋主的屋況比樓上戶的屋況來得好，樓層也相差不遠，因此一定有1400萬元的水準。所以隔天看屋後，房仲和買方若是出低於1400萬元的價格購屋，價格就太偏離市場行情，屋主一定要審慎考慮。說完後，吳建陞便致謝離開。

隔天傍晚的時候，吳建陞經紀人就接到屋主的電話，屋主劈頭就說：「真的被你說中了！該名房仲業者帶客戶來看屋之後，沒多久就邀我出來談價格。他們出價1320萬元，還說這個是非常具有誠意的價格了。我表示這個價格真的太低，他們卻對我說不可能賣得比這個價格更高了！我對他們說，樓上戶以原始屋況都能賣到1400萬，為何我的房子卻只有1320萬的水準？」屋主接著說，「我也請房仲提供他宣稱自己成交的樓上戶成交資訊，他卻支支吾吾，顧左右而言他的不肯正面回答，實在太可疑！」

於是屋主遂委託吳建陞經紀人協助售屋。憑藉著永慶房屋獨有的團隊聯賣服務，幾周內就幫屋主以1480萬元的價格圓滿成交，讓屋主非常高興。屋主表示，要是當初吳建陞經紀人沒有來拜訪他，揭露黑心房仲的手法，自己的房子就要賤賣了。

請仲介提供銷售實績、徵詢多家房仲業者 消費者才有保障

吳建陞表示，房市上有些別有居心的房仲業者，會先謊稱自己的成交實績，對社區的行情非常熟悉來取信消費者。消費者若是不幸誤信虛假資訊又委託出售房屋，這些房仲業者就會聯手投機客出低價，意圖賤賣屋主房屋，再轉手賺取價差。吳建陞建議，消費者若是遇到類似情事，一定要請該名房仲業者提出成交實績的相關佐證；或是多徵詢各家房仲業者，索取成交行情通盤了解，對自己的購售屋權益才有保障。

永慶房屋為保障消費者權益，不僅提供完整的實價登錄資訊讓屋主了解自身房屋的市場行情，更推出「真房價保證」，宣示不炒房不與投機客合作，如有違反最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。吳建陞表示，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的精神，維護每一位消費者的購售屋權益。