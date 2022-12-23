聖誕節想好怎麼慶祝了嗎？「社區好鄰居」永慶房屋為迎接聖誕節到來，與在地社區、里辦公室及地方團體，共同舉辦了一系列好吃好玩的聖誕愛心市集、公益園遊會等活動，讓在地里民不用跨區，也能享受溫馨的耶誕氛圍、齊家同樂！

「士林新天地」社區愛心市集 大小朋友耶誕同樂

台北「士林新天地」社區發起聖誕愛心市集，鼓勵住戶將家中閒置物品，拿至市集的二手攤位交換，物盡其用，以分享取代囤積或丟棄，提倡愛物、惜物的環保精神。市集上也邀請到關懷協會老師自彈自唱，讓氣氛更熱絡！還有社區媽媽籌備的有獎徵答活動，小朋友聽完精彩故事後，回答問題就有機會帶獎品回家，留下精彩幸福的耶誕回憶！

管委會副總幹事李英嘉分享，聖誕愛心市集已成為社區的年度重要活動，每年時間將至，住戶的報名都十分踴躍。此外，住戶相處和樂，逢年過節為了增加節慶氛圍，也會由管委會主導，為社區妝點裝飾，如近期的聖誕擺飾預計將持續至元宵節，讓住戶天天都能享受溫馨的耶誕氛圍！

松山中華公園「暖暖好時光」 攜手永慶共襄盛舉

不只社區舉辦愛心市集，位於台北松山區的中華公園，也在周末迎來「暖暖幸福好時光」耶誕感恩園遊會。中華里里長游吉興表示，活動由里內的浸信會頌恩堂教會主辦、中華里及東勢里協辦，再加上永慶房屋贊助的帳篷及參與，讓活動得以盛大舉行、圓滿落幕！

「里辦公室期待里民都能快樂度佳節，因此每年聖誕節有感恩園遊會，中秋節時我們也會舉辦摸彩，元宵節則會發燈籠、煮湯圓(疫情前)，讓里民能應景同樂！」游吉興里長分享，中華里得名於已拆除的中華體育館，里內除了有許多排隊美食餐廳，中華公園內的3D彩繪牆也是當地的熱門打卡景點，是里民運動、小朋友玩樂的重要場所。

松山區中華里在周末迎來「暖暖幸福好時光」耶誕感恩園遊會，中華里里長游吉興期待里民都能快樂度佳節。(圖/永慶房屋提供)

中山新福里迎耶誕 公益園遊會讓活動加倍溫馨

台北市中山區的聖道明天主教會，也與新福里、永慶房屋攜手舉辦聖誕公益園遊會，以義賣市集為主軸，鼓勵附近居民、教會教友捐出二手好物，響應公益還能兼顧環保。市集上也有慈善單位擺設美食攤位，義賣肉粽、炒米粉等暖胃小吃，讓聖誕園遊會加倍溫馨！

道明幼兒園主辦人鄭春景分享，二手好物的義賣所得將捐贈給弱勢團體，也發放園遊消費券給鄰近弱勢家庭，並邀請了社福團體、公益組織一起同樂。此外，園遊會當日除了有社福團體帶來精彩的現場表演，道明幼兒園也以親子主題，帶動親子趣味競賽，讓活動不只有吃、有精彩表演可以觀賞，還能大朋友、小朋友一起動起來，留下最「暖」的聖誕幸福回憶。

中山區的聖道明天主教會，也與新福里、永慶房屋攜手舉辦聖誕公益園遊會，讓聖誕園遊會加倍溫馨。(圖/永慶房屋提供)

扮聖誕老人發送暖心糖果！永慶與地方同歡聖誕

永慶房屋深耕在地，不管是社區中元普渡、學校運動會還是鄰里公益活動，都能看見永慶人身影，使永慶與地方的關係越來越緊密，成為最貼心、最親近你我生活的專業房仲品牌。

永慶房屋表示，聖誕節將至，永慶收到許多活動邀請，為了帶給大家最幸福、歡樂的聖誕活動，永慶不只贊助活動所需帳篷，主動募集許多二手好物投入義賣市集，還有同仁裝扮成聖誕老人，在活動上發糖果及造型氣球，成為社區鄰里的最佳夥伴，為聖誕園遊會帶來滿滿元氣！