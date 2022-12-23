刑事局偵查第一大隊長盧俊宏說明歹徒詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第一大隊偵破以朱姓男子為首的詐騙集團，以登記成立數家開發公司，由集團成員扮演公司業務或自稱「跑單幫」的獨立仲介，彼此間假裝互不認識，再由吳姓嫌犯扮演中間人穿針引線介紹與被害人接觸，謊稱可協助出售手中持有的殯葬產品，已經找到「買家」願意收購，但為幫被害人節稅需要加購塔位、骨灰罐等藉口，從2016至2021年間陸續詐騙被害人高達6115萬元。

警方調查，嫌犯虛構的買家分為「公司」及「個人」兩種，其中「公司」由集團成員假扮員工與被害人洽談收購事宜，藉以取得信任，再編撰「合資金主家人於普悠瑪事故身亡」、「馬來西亞總統貪汙，跨國交易中斷」、「遷葬無主墓」、「補交稅金」等種種話術，拖延買賣、誘騙被害人持續交付金錢。

詐團甚至「吃好逗相報」，將被害人轉介下個詐團實施詐騙，行徑十分惡劣，警方發現該集團倉庫內，存放上千個各式骨灰罐。

專案小組經長期蒐證後，從今年8月至12月陸續執行數波拘提搜索行動，共查獲5團18名嫌犯到案，查扣現金112萬4000元、骨灰罐寄存託管憑證等贓證物，全案依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。