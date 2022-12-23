黃姓男子8月時騎機車行經北投，遭警方攔查發現無照駕駛，黃不滿警方要拿走他的車鑰匙，對林姓、游姓警員嗆聲「要當警察還是當共匪、共諜？」，被強制逮捕時還與警方拉扯，造成游雙手擦挫傷，士林地檢署偵結，依防害公務起訴黃男。

起訴指出，黃8月26日晚間7時，騎機車行經裕民二路，因右轉時未打方向燈，遭巡邏警方攔下盤查，後來發現黃是無照駕駛，警方當下對其舉發、開罰。

按道交法規，黃男不能再騎機車，警方因此要將黃的錀匙取走，黃對此十分不滿，嗆警表示，「當警察是要維護社會治安，不是拿人車鑰匙！」、「你違規違法違紀！是要當警察，還是要當共匪、共諜？」處理員警認為黃無端亂罵，當場將他制伏、逮捕。

黃在過程中不斷抵抗，並與警方拉扯，過程中游姓員警雙手挫傷，警方訊後依妨害公務將黃送辦，士林地檢署根據警方證詞及秘錄器，認為黃違規後，以不洽當言詞數落警方，且不配合扣車，依侮辱公務員起訴，另「對公務員強暴脅迫」部分，因黃後來遭3名警方強勢壓制逮捕，難認其有對警脅迫，該部分不起訴。