淡江大學助理教授何景榮昨稱，過去以新住民身分到總統府會見總統蔡英文時，蔡英文坐下後的第一句話是「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」民進黨代理秘書長林鶴明今（23日）回應稱，當年新住民姐妹才是主角，何景榮卻多次消費與蔡英文同台的機會，甚至批這種消費他人的操作，才真的很無聊。何景榮在臉書回嗆說，他幹嘛炒作？他從頭到尾要炒作、要消費的，就是綠營的雙標醜態。

何景榮今(23日)在臉書粉專回擊表示，炒作「 總統覺得國安會議很無聊」的是媒體，不是他；畢竟有蔡總統參加的活動都很無聊，這是常識，幹嘛炒作？

何景榮指出，那天是「 總統諮詢新住民事務」，憑什麼認為新住民姊妹才是主角，「新住民弟兄」就不能參與？林大官員是 性別歧視，還是對新住民事務根本欠缺基本認識？既然是「 總統與新住民社群聚餐」，那林鶴明是去幹嘛？你是 新住民姊妹嗎？林鶴明當時不請自來、從頭到尾又不發一語，他敢說不是來蹭飯吃？

何景榮強調，他從頭到尾要炒作、要消費的，就是綠營的雙標醜態；放著幾億弊案不管，只會炒作在野黨喝可樂、便當吃素這些白癡事。也是雙標的林鶴明自己跳出來對號入座，正好拿他祭旗。