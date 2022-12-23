大陸觀察者網報導，官方「雲南發布」微信公眾號22、23日消息，雲南疫情總體處於快速上升趨勢，目前主要集中在大中城市。大陸國務院聯防聯控機制將向雲南緊急調運連花清瘟50萬盒、抗原100萬人份。

雲南醫藥物資保障組副組長、省工業和資訊化廳副廳長浦麗合指出，截至12月20日，雲南共組織省級醫藥儲備企業、醫藥流通企業、醫藥生產企業累計儲備34種新冠疫情救治藥品650萬餘盒（袋）。

同時，省工業和資訊化廳會同各部門綜合施策，目前常用的感冒疏風、清熱化痰、藿香正氣等系列藥品雲南均有生產能力，各類產品基本能夠滿足市場需求。針對市場上緊缺的對乙醯氨基酚片、布洛芬等退熱藥物，正在全要素保障有關企業開足馬力滿負荷生產。

近日大陸國務院聯防聯控機制醫療物資保障組將向雲南緊急調運連花清瘟50萬盒、抗原檢測試劑盒100萬人份。

為做好下一步的藥品供應保障工作，雲南主要採取了以下措施：

一、省應對疫情指揮部成立了省工信廳牽頭的醫療物資保障組，建立綜合協調、生產保供、採購協調、物資調用、資金保障等五個專班；

二、立足雲南自給自足的產品加快釋放產能保供，對重點藥品生產企業、重點原料企業進行統一調度，組織企業發揮最大產能進行生產，支持企業加班加點、爭分奪秒，開足馬力，迅速進入滿負荷生產狀態；

三、加大向大陸中央和各省市緊急協調力度，積極協調國務院聯防聯控機制加大對雲南的保障力度，協調重點品種、重要物資跨省調運。

雲南省疫情防控組副組長、省疾控中心主任宋志忠表示，疫情總體處於快速上升趨勢，但疫情發展不均衡，目前主要集中在大中城市（省會和州市所在地城市）。隨著元旦春節臨近及學校放假，大量外省返鄉人員流動，疫情有可能從大中城市波及縣城、鄉鎮、農村地區。

為了機關正常履職，企業正常經營，社會正常運行，群眾正常生活，個人應該做到：

一、工作地-家庭兩點一線，不聚集；家庭、工作場所常通風；

二、外出時、工作時要規範佩戴口罩、注意手衛生（勤洗手、勤消毒），注意咳嗽禮儀等；

三、沒有禁忌症情況下，盡快完成全程疫苗接種；滿足加強針接種條件的人群儘快加強接種；

四、養成良好作息習慣，不熬夜，勤鍛煉；

五、要合理膳食，做到營養均衡。

做好疫情防控長期性準備，宣導「每個人做自己健康第一責任人」理念。