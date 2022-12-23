日商在高雄投資熱絡，今年新增投資額達117.5億元創歷史新高，高雄市政府經發局22日晚間舉辦年度「高雄同心日─台日共創雙贏」活動，感謝日商投資高雄並連繫夥伴關係，共有百家日商及機關代表參與，高雄市副市長羅達生親自表揚7家深耕高雄及卓越投資日商，感謝日商為高雄經濟發展所做貢獻及努力。

根據經濟部投審會統計，截至今年10月底，共有312家日商在高雄登記營業，比2021年增加10家，家數更是高居各國外商之冠。在高雄的日商家數前5大類型依序為批發及零售業88家（佔28%）、餐飲業62家(佔20%)、其他類53家(佔17%)、金屬製品製造業38家(佔12%)、食品製造業14家(佔5%)。

羅達生表示，高雄市長陳其邁上任後累計招商投資近6千億元，其中日商投資熱絡，今年新增投資額達117.5億元創歷史新高，尤其三井集團預計斥資共百億進駐鳳山打造全台第三間LaLaport購物中心，將帶動衛武營周邊發展，形成東高雄指標生活圈。

此外，無印良品也進駐岡山達麗米樂打造全台首間街邊店，明年還有唐吉訶德將進駐大立百貨設立全台千坪旗艦店，感謝眾多日商看好未來發展，持續加碼投資高雄。

日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥致詞感謝高雄市政府對在地日商的支援協助，他並提到2019年日台間累計超過700萬人次人員往來，儘管這2年受COVID-19疫情影響，但疫情期間日台互相協助提供口罩與疫苗等防疫物資，共同對抗病毒，今年10月起日台雙方大幅放寛防疫措施，期待今後持續深化彼此合作交流關係。

日本人會高雄支部長中川善夫則表示，高雄在地日商表揚活動今年已邁入第13屆，迄今已有超過50家日本企業獲此殊榮，對於這些企業而言是莫大榮幸與鼓勵。他並恭喜本次投資高雄滿年期及新增投資的獲獎企業，希望日本企業也能為台灣發展貢獻一份力量，繼續共同成長壯大。

今年接受表揚的計有投資高雄滿50年的台灣三美、滿30年的台灣愛麗絲及滿10年的台灣矽馬電子等深耕在地日商企業，另有新增投資共100億元在鳳山打造LaLaport購物中心的三井集團及於大發工業區投資8億元擴建新廠的半導體封裝材料龍頭台灣住友培科，此外半導體供應鏈台灣中央硝子、台灣田中電子，也將分別投資6億元、3.5億元進駐南科高雄園區。

三井集團旗下三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司表示，今年台灣三井不動產正式進軍高雄，開發全台灣第7家商業設施，也是第3間的「Mitsui Shopping Park LaLaport」，感謝高雄市政府團隊，特別是經濟發展局的大力支援，允諾未來將會運用在日本超過40年以上的營運經驗，打造LaLaport購物中心成為東高雄門戶商業核心新聚落，帶動在地區域蓬勃發展。

日前應邀赴日本考察力促產研合作的經發局長廖泰翔指出，高市府比照中央成立「投資高雄事務所」，營造全台最友善、有效率的投資環境，相繼引進半導體、5G AIoT、循環材料、電動車等新興科技產業進駐。未來隨著國境逐步解封，期望台日雙方能進一步深化交流合作，推動在地產業創新轉型，攜手搶攻更多國際市場商機。(記者張雅雲/高雄報導)