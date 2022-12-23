從創業合夥人轉職當房仲，張哲寧以過來人身分指出，「當老闆」並不像旁人想像中美好！張哲寧分享，身於「薪貧」時代他曾與朋友合資創業、代理進口玩具，原以為能從此擺脫低薪的苦悶生活，沒想到當了老闆才知道，創業不但沒有迎來想像中的「薪」福未來，反而還落入365天全年無休、每天工作12小時的血汗人生，連健康都亮起紅燈。

為了找回生活的主導權，哲寧決定與朋友拆夥、退出穩定發展中的經營團隊，在短暫休息後重新出發。這一次，哲寧將目標鎖定在提供彈性工作8小時、業績獎金無上限的永慶房屋，力拼生活及收入上的雙贏「薪」未來，哲寧才發現，「只要選對工作，不用爆肝也能晉升百萬年薪一族！」未來更以店長為目標，努力再創事業「薪」高峰！

轉職房仲力拼「薪」未來 成功累積百萬小金庫！

「勇敢挑戰不可能，就能讓自己成為人上人！」張哲寧以親身經驗分享，在投入房仲業之前，他也是對房地產毫無研究、半點房市趨勢都不了解的一般人，但他明白，若想挑戰高收入，必須跳脫領固定薪水的傳統就業思維。

而房仲不僅是業務服務中，成交總價最高、獎金最豐厚的工作，還能培養房地產相關的專業知識，為將來成家買房提早做準備。因此哲寧不為職涯發展設限，以年薪百萬為目標，投入房仲業力拼「薪」未來。哲寧笑笑地說：「對的選擇不僅讓我在加入永慶房屋的第1年，年薪就直逼百萬，更在30歲之後，連續5年都是『百萬年薪俱樂部』一員，別人還在辛苦累積年資、緩慢調薪時，我已經擁有一座小金庫了！」

9個月x5萬+一對一師徒制 入行2個月就成交

哲寧分享，面對業務性質的工作，很多人都會擔心新人期沒業績就沒薪水，但永慶提供業務新人「前9個月每月5萬收入保障」，不用擔心轉職後收入。還有資深學長姐「一對一師徒制」指導培訓，從熟悉商圈、開發客戶、帶看銷售與成交簽約，每一步都有師父陪同提點，新人不怕四處碰壁，能安心學習、把握每次服務機會，讓哲寧在第2個月就順利成交！

新人時期打下的扎實基礎，也幫助哲寧在服務顧客時，可以多一分體貼、多一分耐心，用同理心為客戶解決購售屋需求，服務過的客戶都對哲寧周全親切的服務印象深刻，熱心介紹有購售屋需求的親友給他做業績，讓他年年都有破百萬收入，今年年薪更上看150萬。

靠自己改寫人生！ 房市素人也能晉升百萬經紀人

「在永慶當業務真的不一樣，新人不怕沒人帶，只要跟著公司培訓進度，年薪百萬真的不難！」哲寧認為，永慶提供新人的完整培訓及福利保障，是他能從房市素人迅速晉升百萬經紀人的最大功臣。永慶的彈性工作8小時制度，也讓他能重拾學生時期最愛的音樂夢，不再需要用加班換收入，而能聰明工作、享受生活，下班後還有閒暇時間與朋友練團玩音樂。

哲寧也在今年完成了公司的店長培訓，等待機會再創事業「薪」高峰。哲寧也十分鼓勵有企圖、想挑戰高薪的求職者，為自己勇敢一次，永慶不只有前9個月每月5萬收入保障，還有一對一師徒制訓練，每人每年還有250萬的幸福成家基金可以爭取，新人也能挑戰百萬年薪，改寫人生的機會由自己掌握！