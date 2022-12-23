當時指揮交通義交表示，以舉起指揮棒示意停車，助理卻從旁邊闖紅燈繞過。（崔正綱攝）

當時會勘路口。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市民進黨籍立委劉世芳助理林姓女子，日前上午行經三民區大順路、河堤路時，違規右轉越過前方指揮的義交，隨後遭義交旁陳姓女警攔下開單，但林女卻認為陳警開單時態度不佳，事後還向市府反應。今日上午高市府交通局、捷運局、三民二分局前往現場會勘，總結5項結論，但有一項是關於陳警態度問題，引發譁然。三民二分局表示，未要求陳警打檢討報告，僅還原當天執勤經過。

20日上午，林女載著女兒行經大順路、河堤路時，疑似未注意號誌，紅燈右轉，繞過義交後遭一旁陳警開單，開單過程中，林女不滿陳警開單時的語氣，隨後以劉世芳辦公室名義，向市府交通局、捷運局反應路口號誌設計有問題。今日上午，交通局、捷運局、三民二分局派員前往會勘，並總結5項結論。

5項結論中，基本關於施工路口號誌檢討、加快施工等，但其一項為「請警察局加強員警執勤態度」，消息傳出引發譁然，讓民眾質疑「好大的官威」、「立委的服務處可以叫員警寫報告」，掀起輿論撻伐。

現場陳姓交警表示，當時燈號轉紅後，他就拿起指揮棒示意停車，當時就有一名小姐，後方載著小女孩，從他面前，繞過他直接右轉，一旁女警見狀，將小姐攔下並開單，隨後小姐發生爭執，情緒較為激動，而女警態度並無太大起伏。

交警表示，她應該不可能沒看到紅燈，當時大家車都有停下來，她還直接從我面前右轉繞過，已經轉4秒左右，因路段車流多，女警溝通上難免會大聲，事發後聽女警說後面有秀出她是劉世芳助理身分。

三民二分局表示，經查該名陳警於20日在大順、河堤路口執行輕軌交通崗勤務，上午8時許，見林姓女騎士未依義交指揮停車，上前將她攔停並告知違規事項，當場開立舉發單。

經分局調查，陳警過程中如實回答，確認紅燈右轉，並且口氣平和，分局強調，從未要求陳警打檢討報告，僅由陳警還原當天執勤經過。

據了解，陳姓女警執勤認真用心，很刻苦耐勞，雖時常有大輪番，都會認真配合，且脾氣很好，目前尚未收到民眾檢舉態度不佳。