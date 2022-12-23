據中國海關總署數據顯示，受美國對中國技術輸出管制與電子產品需求萎縮的影響，中國11月進口的半導體設備較去年同期大幅下降40%，創2020年5月以來最低水準。

《華爾街日報》引述中國海關總署的數據說，中國在11月購買了價值23億美元的晶片製造設備，比上年同期下降幅度高達40%，是2020年5月以來的最低。

報導說，中國進口半導體設備的峰值是2021年6月的40億美元，華盛頓於10月份對中國購買先進半導體設備實施新的限制措施後快速下滑。美國希望藉由管制尖端技術出口，以免被中國使用於提升軍事和社會監控能力。

數據也顯示，11月半導體設備進口減少，其中包括美國、日本和荷蘭等在內共6個主要晶片設備供應國，分別都有2位數百分比的下滑幅度。

報導指出，在實施出口管制之前，中國今年在建設新的晶片工廠方面一直處於世界領先地位，使其成為美國應用材料(Applied Materials )、科磊（KLAC）與泛林集團，Lam Research)等晶片設備製造商最大的出口市場。