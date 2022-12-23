邱鋒澤今在發片記者會上唱跳新歌。（羅永銘攝）

邱鋒澤今在發片記者會上唱跳新歌。（羅永銘攝）

邱鋒澤今（23日）舉辦《見過深淵的人》發片記者會，一口氣公布3大喜訊，除了推出新專輯，他將於明年1月為專輯舉辦展覽，緊接著明年2月25日在台北流行音樂中心舉辦個人大型演唱會。事業順逐但感情依舊繳白卷，對於即將到來的耶誕節，他表示當天將一個人過，「25日是我這個月唯一一天休息，想一個人在家追劇耍廢」。

歲末年終新希望，邱鋒澤自勉繼續衝刺事業，「這1、2年（感情）不是我的第一順位，尤其明年要開始跑巡迴，感情順其自然」，預計農曆過年前飛回新加坡與家人團聚。

對於新專輯取名《見過深淵的人》，是否曾處於深淵？邱鋒澤表示之前肩膀、膝蓋都有點不舒服，當時「五堅情」正在跑巡演，同時間他還要排練新歌舞蹈，「我覺得當時身體狀況是一個滿大的深淵，很不希望受傷，又擔心整個過程能不能完成，後來才慢慢恢復」；至於心靈深淵？他說：「還OK，沒什麼太大問題，保持平常心。」

他今在記者會上唱跳新歌〈DEEP〉，對於第一次挑戰全舞曲，邱鋒澤說：「除了粉絲一直敲碗想要看我跳舞，也想跳脫舒適圈，一個人唱跳對我來說很有挑戰，也很有成就感。」對於農曆過年後即將舉辦大型個唱，邱鋒澤相當期待：「未來也想去各個地方演唱，當然最想去的就是新加坡，感受一定很不一樣。」