大安區農會今年邁入100周年慶，23日發表《百周年志》，網羅許多在地農畜產達人現身說法。（陳淑娥攝）

大安區農會今年邁入100周年慶，23日發表《百周年志》，網羅許多在地農畜產達人現身說法。（陳淑娥攝）

台中市大安區有風頭水尾之稱，但困苦之地卻孕育出傑出青農。大安區農會今年邁入100周年慶，23日發表《百周年志》，網羅許多在地農畜產達人現身說法，包括養豬達人、芋頭達人、水稻達人等，以自身經驗分享著在這片土地耕耘的故事，內容相當豐富，深獲好評。

《大安區農會百周年志》今日發表，包括台中市政府農業局長蔡精強、大安區農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮、總幹事蔡建宗均出席見證，一起感受百周年的喜悅。

百年大安後，更重要的是永續大安！蔡建宗指出，這本《百年志》集合人文薈萃的精神，帶領後人們由淺入深，認識自己的家鄉－大安；從而認識前人留下的豐功偉業，並以此緬懷先賢篳路藍縷的付出。

《大安區農會百周年志》網羅在地農畜產人才，包括養豬達人青農邱國治、黃坤松、蔡明財；芋頭達人陳朝豐、黃至青、黃清木、蔡秋林；水稻達人吳金池、葉順進、林志英、黃毅弘；蘆筍達人青農黃睿祥，以及產銷履歷達人蔡建宗（一般豬肉）、黃至青（芋頭），也現身書中傳承經驗，內容相當精采。

大安區農會創立於1922年，今年適逢百周年，農會舉辦一系列活動。首先是投身公益，舉凡捐贈物資和急難救助金、響應捐血活動等，均呼應農會所欲求「共好和公益」理念。其次，「發現大安之美」繪畫、攝影比賽，以及「大安蔥文化節」推廣活動，讓更多人認識大安這塊土地。