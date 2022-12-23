東海岸知名景點台東成功鎮三仙台是每年民眾迎曙光的景點之一，東部海岸國家公園管理處往年都會從凌晨舉辦系列主題活動，東管處今天表示，因八拱橋和賣場部分設施整修，取消明年元旦迎曙光活動，不過還是歡迎民眾前往欣賞日出或曙光。

三仙台八拱橋因受先前東半部強震影響，近幾次專業工程顧問進行安全檢測，發現橋體有明顯向南方位移趨勢。經結構分析評估結果，若遇瞬時強風或強震，恐有落橋危險，為維護遊客安全，八拱橋將暫停對外開放並進行維修補強作業，預計封閉施工至2024年。

東管處長林維玲指出，八拱橋因受917、918地震影響，結構受損，暫停對外開放並進行維修補強作業到2024年。另外，販售區、表演廣場及地坪整修中，所以今年不舉辦迎曙光主題活動。

林維玲強調，三仙台是開放場域，只是不能登橋過島，現場會有夜間燈光、交通疏導及清潔人力的安排，但還是歡迎民眾到三仙台迎曙光。