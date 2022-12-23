北市北投區施姓男子，不滿辛姓鄰居擅自清掉住家道路旁的公有植栽，跑到辛家門口前大罵「五字經」，辛質問施為何罵髒話時，施再嗆「去報警啊！」士林地檢署日前偵結，依妨害名譽罪起訴施男。

起訴指出，2022年8月某日，施男認為辛男擅自將住家道路旁的植栽清除，越想越不滿便到辛的處住按門鈴，看到辛後便一連串破口大罵，各種三字經、五字經接續而出。

辛男問施為何罵人，施則回嗆「去報警啊！」過程中均被辛家的防盜監視器錄下，辛後來整理資料，向檢方提出妨害名譽、恐嚇告訴，辛指控當時施凶狠罵人，他打算關門離開，不料施還衝上前將門拉住，此舉讓他心生恐懼。

士林地檢署審理時，發現施確實有亂罵髒話，但拉門部分根據影像顯示，施當時氣憤之餘，出手推了一下門，並非是要將門拉住，與告訴人指控情形不符，與恐嚇罪「使被害人心生畏懼」狀況不符，因此不予起訴，依妨害名譽起訴施男。