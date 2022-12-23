中國大陸疫情升溫，加上年節將近，許多民眾搶購普拿疼類鎮痛解熱藥物，導致相關藥品短缺，政府甚至考慮實施「實名制」，限制購買數量，來解決此一問題。杏輝(1734)指出，集團鎮痛解熱藥物供應充裕，不必擔憂。

杏輝表示，鎮痛解熱與感冒類藥物為家用常備藥物，鎮痛解熱成份主要成份為俗稱「普拿疼」的乙醯胺酚(Acetaminophen)。杏輝旗下也有同成份同劑量產品，此外，也有多項感冒及鎮痛解熱產品，可對應不同適應症與族群。

杏輝說，為因應藥品短缺狀況，已補足安全庫存，供應充足。