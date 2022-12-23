宣美23日出席在台南大員皇冠假日酒店舉辦的記者會。（COME ON JKSSP提供）

韓國女團「Wonder Girls」成員宣美明（24日）將受邀參加「2023台南搖滾耶誕演唱會」，原定今（23日）下午4點在台南大員皇冠假日酒店舉辦記者會，接受台灣媒體訪問，但活動不僅延遲20分鐘才開始，宣美還只出現了90秒，拍完照就下台，臨時改成書面訪問，讓全場記者相當錯愕。

宣美上台拍照時不斷變換手勢。（COME ON JKSSP提供）

台南市政府這次重金聘請宣美來擔任搖滾耶誕演唱會的壓軸嘉賓，前一天也特別在南大員皇冠假日酒店舉辦記者會，並請飯店方準備了肉圓、小籠包、虱目魚粥、蜜餞等在地小吃供她品嘗，活動主持人吳建恆早已在旁待命，怎料記者會開始前，工作人員臨時告知媒體宣美待會不受訪，台南市長黃偉哲送上的禮物也突然被搬到後台。

宣美一下飛機就馬不停蹄趕往記者會現場。（COME ON JKSSP提供）

宣美只出場90秒就揮手離開。（COME ON JKSSP提供）

飯店原本為宣美準備一大桌豐盛佳餚。（COME ON JKSSP提供）

宣美身穿白色毛衣搭配灰色短裙現身，與她從仁川機場出發來台時穿的一模一樣，上台後，她雖不斷變換手勢讓攝影師拍照，但一旁韓方人員頻催促「快點快點」，讓她連自我介紹的時間都沒有，最後只用了中文說「謝謝大家」4字，就被韓方工作人員帶離場。

李美潔23日出席在台南大員皇冠假日酒店舉辦的記者會，態度相當親切。（COME ON JKSSP提供）

反觀同樣受邀演出的英國跨界歌手李美潔（Mary-Jess）不只提前到台南停留多日，還以一口流利中文表示：「我非常開心來到這裡，我非常喜歡台南。」也開心大讚珍珠奶茶好喝，現場她不忘親切招呼現場媒體，熱情以英文大喊「I Love You」，還特別留下來與工作人員合照，對比宣美簡直天壤之別。

「2023台南搖滾耶誕演唱會」明天在永華市政中心西側廣場登場，宣美將擔任壓軸，於晚間9點半上場，獻唱包含〈Gashina〉、〈Siren〉等共5首夯曲，而她今中午抵達桃園機場，預計停留三天兩夜，後天離台，班機不公開。