六福旅遊集團（2705）23日應邀召開線上法說，發言人盧贊宇表示，國門雖開，但為精省差旅預算，不少國際商務旅客維持防疫期間習慣線上視訊會議，加上耶誕、跨年是歐美客度假季節，所以以國際商旅為主要客源的台北六福萬怡酒店，目前住房仍以國旅客源為主、國際商旅為輔，預估2023年第二季國際商旅逐漸回流。

盧贊宇表示，六福萬怡目前住房雖尚未恢復疫情前水準，但自10月起飯店住房率及平均房價持續提升，11月更回升至近3年高點，成績符合既定目標，有助推升下半年業績表現。

展望2023年，盧贊宇指出，疫情常態化、民眾生活逐漸回歸常軌，外食餐飲市場復甦，六福萬怡餐飲營運動能轉強。而隨著南港展覽館各項活動如期舉辦，六福萬怡酒店住房可望跟著水漲船高，注上半年住房業績有撐。

六福旅遊集團旗下有台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福居及改建中的六福客棧等觀光光飯店。主題樂園則有六福村主題遊樂園和六福水樂園，其中六福村每年入園總人數為同業之冠。

六福旅遊集團「起家厝」六福客棧已正式啟動危老改建，4月開始拆除，10月已正式動土興建，工期預計4年，將打造為地下6層、地上21層的六福酒店式商辦，目前均如期進行中、預計2026年完工。

受惠暑期旺季及國旅補助助攻，六福2022年第三季營運轉盈，合併營收5.94億元，季增達2.02倍、年增達1.61倍，創近兩年高點，稅後淨利0.39億元、每股盈餘0.21元，分創近八年、近11年同期高點。六福累計前三季合併營收11.1億元、年增達48.16％，營業虧損2.55億元，但虧損年減達51.77％，為近四年同期最佳。稅後虧損3.52億元，每股虧損1.84元。六福前11月自結合併營收14.84億元、年增達41.18％。