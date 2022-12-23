前中信特攻洋將馬龍（Marlon Johnson持球者）。（中央社資料照）

要談本週T1的聖誕大戰前，想先聊一下NBA聖誕大戰的由來。如大家所知，籃球賽季一般是11月打到隔年5-6月，中間不免會經過美國人最重視，如同台灣農曆新年一樣的聖誕節。聖誕假期同時也是美國人闔家團圓的日子，因此NBA聯盟自1946年起，每季只會在聖誕節期間排定五場最具話題性、戰績名列前茅的隊伍進行所謂的聖誕大戰，而這個系列賽的精彩度也就不言而喻了。

本週T1要登場的四場聖誕大戰，雖然六隊都有出賽，不過對於各隊都有指標性的意義，就看聖誕老人把禮物送給哪一隊了。先說目前T1戰績排名前五名的隊伍，勝差都在兩場之內，也就是說任一隊伍只要二連勝或二連敗，排名都有可能從第一名掉到第五名，也可能從第五名爬升到第一名；再者疫情解禁後，各各隊發Thank you文的機率變得頻繁，而新洋將對戰局會有多少變化，也是每週看比賽最大的樂趣之一。

本週主場球隊之一的中信特攻，目前以六勝三敗的戰績與高雄全家海神並列龍頭。特攻在默默度過前陣子的磨合期後，躍升聯盟目前近況最好的球隊，近期一波三連勝顯示狀態絕佳也沒有重大傷病，更重要的是特攻本季在主場仍維持四戰全勝的不敗金身，擁有扎實的本土戰力加上外籍複製人軍團，本週企圖繼續推進主場以及連勝紀錄。週六特攻對上海神，已經是T1聯盟招牌的豪門對決，精彩程度無須贅述，而週日迎戰英熊，球迷們更可看到初代閃電洋將對決歐陸複製人戲碼。英熊本季接連簽下上季特攻洋將愛禮以及伊倍，這兩洋一攻一守上季幫助特攻打出閃電風格，但本季特攻改走歐陸球風，複製人軍團更能表現團隊性，此役對決正好是一個驗證的機會，看看究竟哪種風格可以贏得勝利。

聖誕大戰另一地主場球隊台南台鋼獵鷹，近四戰取得三勝的佳績，特別是布拉的加盟形成「拉拉山障礙」，禁區威力可是讓各隊聞之色變，如何突破巨人陣的封鎖也成了T1各隊共同的難題。聖誕大戰要攀登拉拉山的兩隊分別是桃園永豐雲豹以及台中太陽，先說目前遭逢六連敗的桃園雲豹，在經歷上週主場變客場的風波之後，急需一場勝利重振球隊的士氣。本週客場出賽，魔獸傷癒歸隊的機率不大，但好消息是小四蘇翊傑在辭去GM一職後也確定於聖誕大戰以球員身份回歸，小四能恢復幾成功力相信是本週賽事最大的看點。而台中太陽本週重新以助教身份歡迎尼奧回鍋，但更大的賣點是Thank you了得分王仕東，迎來中信特攻上季洋將馬龍。馬龍上季時好時壞的表現被球迷戲稱為「斑馬龍」，不過他在上季對上海神的比賽上演最後15秒砍進5分助特攻逆轉，至今仍為特攻球迷津津樂道，而太陽能不能在馬龍與陛下兩大砍將的加持下順利跨過拉拉山障礙，就請期待本週的賽事嘍！