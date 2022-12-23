《天盛長歌》是倪妮首部長篇電視劇作品。（八大提供）

影帝陳坤相隔10年回歸小螢幕，與首度拍攝長篇電視劇的倪妮共同演出權謀劇《天盛長歌》，陳坤透露會再接拍電視劇的契機，首先是被劇中楚王「寧弈」角色的角色吸引，「我覺得導演和整個編劇團隊，創作了非常豐富的『寧弈』，非常吸引我！」

《天盛長歌》，劇情描述遠離權力核心的寧弈(陳坤飾)在多年後回歸朝堂，外表看起來像是無心參與政事、毫無志向的王爺，但其實暗地裡不動聲色的佈局策劃，等待時機為枉死的母妃與兄長復仇，將鳳知微(倪妮飾)當作一枚棋子，企圖扳倒太子，然而寧弈和鳳知微卻因共同經歷權謀的爾虞我詐，逐漸萌生情愫。

陳坤有一陣子以拍攝電影為主，他當時認為拍電影去創作一個角色會更充裕，「經過這麼多年之後，我突然發現，實際上是我自己的執著，禁錮了我對一些有趣角色塑造的機會。」但對陳坤來說，拍電影和拍電視劇並沒有什麼差別，都需要很專注、認真的把角色演好。

陳坤曾和製作方提及，如果能夠爭取到倪妮來一同演出，是非常幸福的事情，沒想到倪妮真的願意合作，讓陳坤又驚又喜。對於倪妮首度拍攝長篇電視劇的演出，陳坤給予高度好評，透露倪妮的個性很適合演聰慧的「鳳知微」，也肯定倪妮在片場的專業以及給人的溫暖感，甚至爆料她有很多搞怪、可愛的地方，「我就把她看得像妹妹一樣，她塑造的『鳳知微』一定會給大家很大的驚喜！」

《天盛長歌》25日起每週日晚間十點於八大第1台播出。