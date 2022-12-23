市場傳出普丁政府明（2023）年計畫在外匯市場買進人民幣，為減少其對西方金融依賴，加速去美元化開闢一條新戰線，但前提是石油和天然氣出口收入要能超過8兆盧布（約1172億美元）達到預期。

路透社報導，消息人士透露，俄羅斯因入侵烏克蘭遭到西方國家制裁，導致莫斯科使用和獲得美元、歐元的管道受限制，促使人民幣在俄羅斯經濟上發揮的作用迅速擴大。

據Refinitiv數據顯示，莫斯科證券交易所每天人民幣兌盧布的交易量，在某些日子已超越美元兌盧布的成交量。隨著歐美禁運俄國石油、設定價格上限，這個趨勢在2023年會更加明顯。

俄羅斯在2月攻打烏克蘭後，西方對莫斯科政府外匯存底使用嚴加限制，迫使俄國2月停止對外匯市場的干預。

兩位消息人士披露，俄羅斯明年將會對人民幣進行買入和干預，前提是石油和天然氣出口收入超過8兆盧布（約1172億美元）。

一位熟知貨幣當局的銀行人士說，「俄羅斯央行目前就能購買人民幣，但因政府仍在花費石油與天然氣的收入，因此現在不會出手。一旦明年油氣營收逾8兆盧布，央行就會進場買人民幣。」