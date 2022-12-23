台中霧峰區公所已有半世紀歷史，洽公環境老舊，中市府建設局、民政局及社會局攜手推動「霧峰區聯合行政中心興建工程」，23日舉辦祈福動土典禮。（潘虹恩攝）

台中霧峰區公所已有半世紀歷史，中市府建設局、民政局和社會局攜手推動「霧峰區聯合行政中心興建工程」，23日舉辦開工祈福典禮，台中市長盧秀燕表示，未來將有區公所、戶政事務所及公托進駐，帶給當地居民更好的洽公環境，也讓年輕父母放心托養、安心打拚。

盧秀燕表示，未來將有霧峰區公所、霧峰戶政事務所及公托進駐，解決現在辦公場所不堪使用甚至危險的處境，也帶給當地居民更好的洽公環境。（潘虹恩攝）

盧秀燕說，現在的霧峰區公所為1972年興建，如今已過半個世紀，經歷921大地震後已破舊不堪使用，於是籌措近7億預算建設霧峰區的聯合行政中心，未來將有3個行政機關進駐，分別是霧峰區公所、霧峰戶政事務所及公托，給當地居民更好的洽公環境；另規畫便民辦公室、大禮堂、多功能活動廣場及綠廊環境景觀。

盧秀燕表示，霧峰是她的「起家厝」，她從政第1站是在霧峰做省議員，她承諾霧峰一定要有大建設；她身為六都唯一女市長，她極力推動公托、公幼和親子館，霧峰的公托在她任內已從0座增為2座，未來霧峰區聯合行政中心完工後，其中托育中心將成為霧峰第3座公托，要讓年輕人安心托養。

台中市政府建設局、民政局及社會局攜手推動「霧峰區聯合行政中心興建工程」，全案總預算6億8980萬元，預計興建地下2層、地上5層的鋼筋混凝土建築，設置區公所、戶政事務所及公托中心，預計2026年完工。

建設局長陳大田指出，聯合行政中心建築外觀融入霧峰在地山巒及林家花園建築元素，延續在地人文歷史，未來會是1棟古色古香、人文薈萃的建築。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

建設局長陳大田指出，聯合行政中心建築外觀融入霧峰在地山巒及林家花園建築元素，延續在地人文歷史，未來會是1棟古色古香、人文薈萃的建築，並設有95個停車位；其周邊退縮，打造充滿綠意的人行空間，提升周邊地區環境品質，霧峰區聯合行政中心也將成為城市美麗端景之一。