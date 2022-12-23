繼去年底公布配息基金終身零手續費後，國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」再度領先業界，宣布新年度優惠活動。自2023年起，該平台全系列基金定期定額終身零手續費，為國內首家同時推出配息基金及定期定額終身優惠的基金交易平台，等同向市場宣告，基金投資正式邁入終身零手續費的時代！

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，投資市場歷經一整年的震盪洗禮，但在持續升息及經濟衰退壓力加重下，預期市場仍難脫離震盪，投資人也不易掌握進場時點，這時就需要透過定期定額方式，平均投資成本並分散風險。為減輕國人長期投資的負擔，鉅亨買基金從去年底即推出定期定額十年零手續費，帶動申購熱潮，截至11月底，定期定額申購金額占比從去年的三成左右提高至近五成。今年鉅亨買基金更展現誠意，送上業界首創的豐厚好禮—2023年起定期定額終身零手續費，而且適用全站所有基金，最終是希望讓投資人能更無負擔地應對目前的投資環境，順利達成理財目標。

除了全平台基金定期定額終身零手續費，鉅亨買基金包括月配息、平衡型及債券型基金單筆申購也是終身零手續費，鉅亨會員每週五都能領取單筆零優惠券以折抵其他的股票基金手續費，因此等同宣告買基金零手續費的時代正式來臨！

張榮仁強調，鉅亨買基金不僅端出最誠意的申購優惠，也致力提升客戶的使用體驗。除了擁有全台第一個以基金投資為主題的專屬APP，近期也推出開台以來最大幅度的官網改版，不止更美觀，還新增基金比較、基金行事曆及常見問題頁優化等三大功能，希望讓網站更直覺好用。

今年投資市場波動劇烈讓國內境內外基金總資產規模下滑。根據投信投顧公會截至11月底數據統計，今年來境內外基金資產規模減少近6％，但鉅亨買基金的資產規模逆勢成長15％，再創新高；不僅如此，與其他銀行相比，鉅亨買基金的申購動能在今年第三季更躋身全台前五大之列，顯示國人轉向線上交易平台進行基金投資已成趨勢。

全球央行持續升息，2023年的投資該如何配置？對此張榮仁表示，隨著升息接近尾聲，核心通貨膨脹率與勞動市場變化才是明年觀察重點，除非確定美國經濟能夠迎來軟著陸，不然債券資產依然優於股票，建議可以投資等級債券與新興市場債券基金作資產配置核心，再視明年上半年經濟數據變化調整股票基金的配置。至於股票基金則建議首選醫療保健與必需消費類股的基金，再搭配鉅亨買基金平台的定期定額申購優惠，來提高長線投資勝率。