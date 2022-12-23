強化營運利基，擴大海外版圖，金萬林（6645）、普瑞博（6847）積極搶進中美檢測商機。金萬林美國子公司「Gene on Link LLC.」已獲得美國聯邦醫療保險和醫療救助服務中心CMS的「CLIA認證」，可執行高複雜度檢測，實驗室檢測報告和數據也獲得美國醫療保險、救助機構及美國FDA認可。未來配合510（K）要求生產規劃GMP廠，完成自有實驗、生產代工及銷售的完整產業鏈，切入生技CDMO委託開發及生產，搶攻國際訂單。

普瑞博生技與康健基因合作推產前基因篩檢、癌症 早篩、病原篩檢產品，部分檢測產品已小量出貨至大陸市場，並和數家大陸大型指標基因公司合作，搶攻每年4,000萬人次檢測商機。據雙方合約，普瑞博明年至少供應250萬人份，營收有望顯著跳增，目標還要把胎兒早篩產品納入中國醫保（類似台灣健保）。

金萬林前11月營收6.29億元，年增14.13％；其中，Covid-19檢測試劑及PCR檢測營收比43％、代理設備24％、其他精準醫療產品及服務營收比達33％。實驗室「CLIA認證」可加速自行研發的Covid-19試劑、猴痘試劑等檢測試劑申請美國FDA 510（K），讓認證所需的臨床試驗數據，不需要委外進行實驗，一條龍完成。明年伴隨全方位基因檢測接軌國際，搭配台美實驗室發展升溫、發酵，營運可望延續今年成長力道，並規劃伺機送件申請上市。

此外，普瑞博致力雙離子材料開發及應用，應用包含白血球減除過濾器、細胞分離過濾膜及抗沾黏複合材料 （P-TEX）等。伴隨專利業務持穩開展、授權金入帳，上半年EPS0.34元。11月營收211萬元，年增737.3％；前11月營收1,18億元，年成長123.93％。