大陸調降資本市場相關費用，滬深交易所23日表示，免收上市公司2023年度上市初費和上市年費，並有降低交易單元使用費收費標準等措施。

上交所23日宣布，免收滬市存量及增量上市公司2023年上市初費和上市年費，免收2023年資產管理計劃份額轉讓經手費；自2023年7月1日起至2024年6月30日，將交易單元使用費收費標準由原每個交易單元每年人民幣（下同）4.5萬元下調至每個交易單元每年3萬元，計費期間、減免政策和計算方式保持不變。

深交所指出，免收深市上市公司2023年度的上市初費和上市年費，免收深市基金2023年度的上市初費和上市年費，免收深市基金2023年度的交易單元流量費，繼續免收債券（不含可轉換降債券）及資產支持證券的交易單元流量費、交易經手費。

同時，中金所表示，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，減半收取股指期貨和國債期貨交割手續費、股指期權行權（履約）手續費。