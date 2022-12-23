梅婷飾演李家母親廖穗芳，深不可測。（愛奇藝國際站提供）

王硯輝（左）、梅婷飾演的夫妻互相藏有秘密。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站「迷霧劇場」第十部劇集家庭懸疑劇《回來的女兒》本週開播，由《天才基本法》張子楓、《瑯琊榜》飾演「荀皇后」的梅婷主演主演。講述張子楓飾演的孤兒陳佑希，為了找尋從小一起長大卻莫名失蹤的好友小秀，陰錯陽差成為李家消失13年的女兒，而李家就是小秀失聯前當保母的雇主。

開播劇情懸疑刺激，張子楓在調查好友行蹤時，被戴頭套的神秘男子拖進廢棄房屋，差點遭到侵犯，張子楓受訪時坦言，拍攝這部戲最大的難點就是被打的戲；另外，劇中張子楓在浴室洗澡洗到一半，突被拉開浴簾，梅婷假裝關心問「水夠熱吧」，但直勾勾的恐怖眼神和笑裡藏刀的表情，令梅婷飾演的李家母親廖穗芳人不寒而慄。

曾與張國榮合作電影《紅色戀人》而奪下開羅國際電影節最佳女演員的梅婷，在《回來的女兒》劇中有個智能障礙的兒子，外表看似慈母，但張子楓一出現，她的眼神丕變，每個舉動都讓人無比窒息。

《回來的女兒》甫播出口碑爆棚，在愛奇藝開播24小時熱度已經突破7000，演員全員演技派被讚爆。張子楓曾以電影《你好，之華》入圍第55屆金馬獎最佳女配角獎，梅婷曾以電視劇《不要和陌生人說話》聞名，她飾演的媽媽廖穗芳與張子楓在劇中互相猜忌卻又不互掀底牌，再加上飾演李父的王硯輝以及和李家關係匪淺的「王叔叔」李乃文，戲骨一起飆戲，搭上戲劇驚喜打造的90年代復古懸疑氛圍，網友直讚，「一環扣一環，真是太好看了」、「剛開播就連飆三集，看到欲罷不能」。

《回來的女兒》講述李家失蹤多年的女兒突然出現，突如其來的團聚反而讓小鎮風波不斷，意外和真相接踵而至，李家人深藏的秘密也逐漸浮出水面，正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。