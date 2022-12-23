經營汽機車租賃公司的27歲蘇姓男子，懷疑20歲陳姓員工侵吞公款200萬，22日凌晨指示其他員工將他「帶回」公司，持棍棒痛毆凌虐，陳男當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治，警方循線逮捕蘇嫌等4人，訊後依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。新北地檢署複訊後陸續聲押禁見阮姓、萬姓和李姓嫌犯獲准，另名蘇姓嫌犯限制住居，蘇姓老闆則在訊問中。

警方調查，蘇男在新北市三重區中正北路經營汽機車租賃公司，他懷疑陳男侵吞200萬公款，昨日凌晨指示阮姓、萬姓等員工將陳男押回公司，隨持棍棒朝陳男不斷毆打、凌虐，直到陳男失去生命跡象才趕緊將他送醫急救，但因傷勢過重，仍宣告不治。

陳男死亡後，醫院向轄區三重分局通報，警方獲報趕到醫院，發現阮男、萬男仍在現場，將2人帶回，隨後又在三重循線查獲蘇男及另名涉案男子，警方昨日下午並前往蘇男公司搜索、採證。

嫌犯向警方供稱，因陳男侵吞公款，所以才會想要給他一個教訓，但不知道會失手打死人。不過對於陳男侵吞的款項部分，有人宣稱陳男侵吞公司200萬，但另有人表示金額為60萬，有關金額部分警方還要釐清。

據了解，陳男任職約2個月，日前同事在作帳時，赫然發現公司短少200萬元現金，逐一詢問比對說法後，認為陳男嫌疑最高，因此咬定款項為陳男所侵吞。

警方發現另有2名共犯在逃，目前已與新北市刑警大隊共組專案小組，全力追緝中。