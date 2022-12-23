雲林縣準縣議員顏嘉葦23日捐出22餘萬元選舉補助款，作為實踐消弭「月經貧窮」政見的起步，她表示身為兩個孩子的媽媽，特別關注教育，觀察到沿海偏鄉「月經貧窮」現象相對嚴重，所以提出國中女生衛生用品補助政見，希望藉由選票補助款照顧更多弱勢孩子，讓青春期女孩的經期獲得最基本的安心照顧。

雲林縣新科議員顏嘉葦將選票補助20餘萬元捐給兩所國小，作為育才和生理衛生補助之用。（顏嘉葦服務處提供／張朝欣雲林傳真）

顏嘉葦為政治素人，此次參選雲林縣第5選區縣議員，獲得7544票順利當選，23日將22萬6320元選票補助款，捐給家鄉台西鄉泉州國小與尚德國小，是雲林縣第一位將消弭「月經貧窮」納入競選政見者。她表示上任後將致力消弭偏鄉「月經貧窮」現象，爭取偏鄉國中女生每個月補助200元衛生用品費用。

顏嘉葦說，台灣人均GDP已達3.6萬美元，卻仍存在「月經貧窮」，有人因為經濟因素買不起所需的衛生用品，有人為了節省，延長更換衛生棉時間導致感染，此現象在偏鄉更多，這些女性需要社會支援系統，讓她們可以健康安全地度過每個月的經期。

顏嘉葦指出，現下女孩發育早，初潮在國小五、六年級就可能出現，甚至小四、小三就發生，她上任後除了致力爭取國中女生衛生用品補助，也希望藉由選票補助款照顧更多弱勢孩子，讓青春期女孩的經期獲得最基本且安心的照顧。

顏嘉葦提到，衛生棉等女性衛生用品費用，對弱勢家庭而言，是一筆不小的開銷，目前全台僅部分縣市在部分學校免費供應女性衛生用品，希望雲林縣能盡快跟進，造福偏鄉女學生。