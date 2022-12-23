BNT疫苗採購爭議延燒，資深媒體人黃光芹今指出，去年永齡基金會創辦人向BNT原廠口頭保留的3000萬劑疫苗，「移交儀式」在萬豪酒店進行，但前衛福部長陳時中卻遲遲不見人影，出現時已醉醺醺，身旁還帶了1名幕僚，並稱他們達成4點決議。陳時中今發出6點聲明還原現況，稱當時並沒有「移交儀式」，不可能當下做出承諾，因邀約臨時，只好把這場會面安排在所有行程結束之後，也就是大約晚間9點左右，並非遲遲不見人影。

黃光芹指出，疫苗採購至少須提前6個月前訂貨，先保留3000萬劑，以免萬一要的時候搶不到。相關移交儀式在萬豪酒店進行，但陳時中遲遲不見人影，出現時已醉醺醺，身旁還帶了一名幕僚。該移交儀式歷時2小時，達成4決議。

第1項決議是跳過上海復星，可直接向BNT原廠和BNT新加坡分公司採購；第2，3000萬劑疫苗分2年給台灣；第3，BNT答應隨時可更換最新1代疫苗；第4，因上海復星扣掉運費，從每劑29元中賺走一半，實屬暴利，政府所以決定甩掉上海復星之後，便宜取價。黃光芹表示，陳時中當場OK，立刻交辦疾管署長周志浩，永齡創辦人功成身退。

對此，陳時中今日發文回應，呼籲大家仔細辨別真偽，該媒體人今繪聲繪影拼湊故事，稱去年12月18日前一晚，有場3000萬劑疫苗的「移交儀式」，更指他當場OK交辦、永齡創辦人功成身退等，全篇內容與真相出入甚鉅。

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陳時中以6點還原真相，第1，去年12月17日上午，陳時中得知永齡創辦人急約會面，希望安排在當天晚間6點，討論BNT疫苗議題，但因邀約臨時，當日既定行程眾多，只好把這場會面安排在所有行程結束之後，也就是大約晚間9點左右，並非像媒體人指稱的遲遲不見人影。

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第2，在會談過程中，永齡創辦人急切盼望衛福部能收購3000萬劑疫苗，陳時中在現場仔細聽取意見，也理解永齡創辦人與疫苗廠商的期待，但台灣作為法治國家，政府巨額採購相關的法律與流程規範非常嚴謹，就算身為防疫指揮官，也絕不可能當下做出任何承諾或拍板，對於媒體人將該會面稱為「移交儀式」，實在荒謬。

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第3，針對永齡創辦人等企業家、社會團體，發揮愛心捐贈疫苗，陳時中表示，此舉令人感動，他也永遠感激，但後續疫苗的引進，不僅需要視國人需求及疫情變動審慎規劃，採購經費一分一毫也都是民脂民膏，不能當作一般商業交易行為看待，更不可能為滿足個人或特定廠商的期待而貿然行事。

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第4，陳時中表示，回顧今年整年疫苗施打情況，證明國內疫苗充足、多樣性高，高施打率世界少有，且病毒株持續弱化，逐步朝流感方向演進，若在此刻額外引進3000萬劑疫苗，即便分成2年也難消化。

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第5，陳時中表示，從防疫到選舉，一路上對他的不實抹黑與惡意攻擊從未停止，但就算是傷痕累累，他仍抱持能忍則忍的態度，只要民心能夠穩定、防疫能夠團結，他必不多言，但是眼看疫情即將過去，台灣已經挺過最艱難的一段路，而這些抹黑與攻擊，卻沒有隨著疫情遠離而減少，令人非常遺憾。

前衛福部長陳時中今發文還原BNT採購案真相。（圖取自陳時中FB）

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最後，陳時中也再次呼籲，請大家謹慎分辨資訊真偽，媒體朋友也應善盡天職，做好把關，台灣好不容易走過疫情的陰霾，不能再因為這些錯假訊息，徒增傷害與痛苦。