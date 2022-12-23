中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（本報資料照）

對於中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝稱「從頭到尾都沒有排除採購BNT次世代疫苗，這是未來疫苗計畫的一環」，資深媒體人黃光芹今 （23）日在臉書指出，王必勝跑錯了方向去找上海復星，可見陳時中當時並未移交清楚，並稱「陳時中昔醉醺醺地來，衛福部今迷糊糊地去！」

代理BNT的上海復星21日晚發出聲明「非常願意配合台灣採購需求」，允諾未來訂單都是可以換成雙價疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝22日認為上海復星這樣講很奇怪，因為我們和BNT採購2200多萬劑疫苗都已經到貨了，「未來如果要再買，當然是買雙價疫苗！」

王必勝回顧過去和BNT代理商過去採購並不順利，2021年1月忽然中止已經談好的合約，後來又必須透過民間才可以買，造成我們很大的不便，對於互相之間的信任有很大的打擊。王必勝強調，「從頭到尾都沒有排除採購BNT次世代疫苗，這是未來疫苗計畫的一環」，但現在沒辦法評估可能採購的時間點。

不過，資深媒體人黃光芹今 （23）日在臉書指出，王必勝跑錯了方向去找上海復星，可見陳時中當時並未移交清楚，並稱「陳時中昔醉醺醺地來，衛福部今迷糊糊地去！」

資深媒體人黃光芹。（資料照片）

黃光芹披露，去年12月18日台灣舉辦4大公投前一天晚上，時任衛福部長陳時中在桃園宣講。由郭台銘向BNT原廠口頭保留的3000萬劑疫苗，急著移交給他，2位BNT高層在大直防疫旅館萬豪酒店關了3天，就要打道回府，卻遲遲不見陳時中人影。疫苗採購至少必須提前6個月前訂貨，先保留3000萬劑以免萬一要的時候搶不到，對台灣只有好處、没有壞處。

黃光芹曝，中間鄭文燦市長出面找人，也向小英總統報告，最終把陳找到，但他出現時已經醉醺醺。

前衛福部部長陳時中。（資料照／黃世麒攝）

黃光芹說，移交儀式在萬豪酒店進行，歷時2個小時，達成4點決議。第一，跳過上海復星，可直接向BNT原廠和BNT新加坡分公司採購；第二，3000萬劑分2年給台灣，由於一個廠填裝功能是3000萬劑，台灣一年只需1500萬劑，BNT答應另1500萬劑他們自行外銷；第三，也是最重要的一點，BNT答應隨時可以更換最新一代疫苗；第四，有關價格，正是因為上海復星扣掉運費，從29元/劑中賺走一半，實屬暴利，所以決定甩掉上海復星之後，便宜取價。陳時中當場Ok，立刻交辦周志浩。

黃光芹直言，後來的發展是，去年移交的3000萬劑，最後失去下文。薛瑞元上台後，什麼都不知道，在王必勝宣佈不排除採購BNT次世代疫苗之前，線早就切斷了，後來又把人給得罪了。王必勝按錯門鈴去找上海復星，不僅無功而返，不知道回頭會不會被薛瑞元和謝志偉狂轟亂炸一番？

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！