旅遊作家「瓦勒斯」王武晨本月1日才在臉書粉專發文，沒想到今（23）日卻傳出瓦勒斯驟逝。瓦勒斯的好友、臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王」證實，瓦勒斯在6日中午離世，實際查詢瓦勒斯的個人臉書也可以發現，家人已將帳號轉為紀念帳號。

瓦勒斯曾在2019年出版《去泰國玩節慶》一書，介紹泰國各種在地玩法，標榜是全台唯一「依照泰曆節慶所量身訂作的泰旅書」，體驗在地文化與慶典，臉書粉專成功吸引3萬粉絲，個人網站則是已經停止營運。

瓦勒斯11月底時曾在臉書發文表示，《去泰國玩節慶》的買氣隨著防疫解封似乎又開始動起來，讓他感到相當驚訝；本月1日也分享自己聖誕節收到的酒鬼禮盒，期待迎接新年交換禮物時可以拿出來送禮。

瓦勒斯《去泰國玩節慶》一書，介紹泰國各種在地玩法。（翻攝自瓦勒斯 Wallace臉書）

盤谷唯一勸世吵架王說明，瓦勒斯於6日中午離世，「他的粉專和個人網頁是他非常重要的作品與精華，我們會永久保留，讓喜歡他文章、需要泰國旅遊資訊、想要了解飯店內容的粉絲，只要上網就可以看到他留下來的文字和溫度，也可以想像Wallace在這些景點、飯店走跳的樣子」。

盤谷唯一勸世吵架王指出，若有朋友、粉絲想要悼念瓦勒斯，可前往忠孝六路4號與5號的中間「三芝櫻花生命園區」看看他，「Wallace去了一個更美好的地方，我想他現在應該過得很好」。

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