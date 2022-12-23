監察院長陳菊23日上午率全體監委前往行政院巡察，談及失聯移工和黑戶寶寶的問題，行政院長蘇貞昌在會議中允諾，將組成跨部會小組與監察院國家人權委員會合作，從人權角度出發協助黑戶寶寶及其父母。

監察院內政委員會召集人、監察委員王美玉說，失聯移工已和台灣農業形成共生關係，農委會卻沒有確實盤點與掌握農業的實際需求與人力缺口；移工核配比率也是不合理，以致不僅無法補充現階段農業轉型過渡期間所需要的人力支援，也讓農民「看得到、卻用不到」合法農業移工。

王美玉指出，在台的失聯移工人數已經超過7萬人；而根據內政部移民署統計，從2007年至今年6月30日非本國籍新生兒通報1269筆，其中不知去向有436筆，她認為，國家不僅需要重視他們在臺的困境，他們在我國所生育的孩子黑戶寶寶，也應該受到兒童權利公約（CRC）的保障。

對此，蘇貞昌會中承諾，將請行政院政務委員羅秉成籌組跨部會專案小組，與監察院人權會合作，從人權角度出發，協助黑戶寶寶及其父母，可以比照打新冠疫苗模式，而非只有遣返一途，惠以跨部會合作方式積極面對此議題。

衛福部長薛瑞元表示，將責成社家署與接生黑戶寶寶的診所或NGO合作，列冊特殊專案輔導，不必擔心身分暴露的問題，可以獲得健保或托育服務。

勞動部長許銘春說也表示，有關招募移工人數不得超過本國勞工總數的35％，不合理的部分將檢討，後續並與農委會合作討論農業缺工問題，至於懷孕、移工子女的相關權益，行政院內部已有跨部會的溝通協調平台解決。

農委會主委陳吉仲表示，目前已經全面調查並檢討季節性及常態性缺工問題，啟動農會及合作社宣導教育，避免移工逃跑。