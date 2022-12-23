不少人吃吃到飽總想吃回本，一開始就選擇單價高的食材，例如生魚片等，但小心可能會傷了健康。新北成泰醫院內科醫師傅裕翔表示，空腹時別先吃生冷食物，容易造成拉肚子，還要記得吃蔬菜水果，另外最好只吃到8分飽，並且多選擇原型食物。

傅裕翔醫師在臉書粉專表示，錯誤的飲食觀念，可能會讓身體越吃越糟，例如不少人吃吃到飽時，會先選擇吃生魚片，但空腹吃生冷食物容易刺激腸胃，導致拉肚子狀況，建議民眾還是要先吃熟食墊胃，另外有人專挑肉類，但其實應搭配蔬菜水果，蔬果富含纖維素，提供肉類沒有的豐富營養，也能幫助腸胃蠕動。

再來就是吃到8分飽就好，不少人想著要吃回本，不斷挑戰自己的胃部極限，但吃太撐不僅會不舒服，還會引起肥胖、高血脂等問題，建議民眾細嚼慢嚥，還能幫助消化。最後，吃吃到飽時應優先選擇原型食物，吃能辨認出食材的食物，盡量選「蒸煮」的烹調方式，勝過煎炸的烹調，對身體比較好。

不過平時飲食上，建議民眾多選擇原型食材，少吃垃圾食物，權威期刊《JAMA Neurology》日前刊載一則研究，巴西聖保羅大學醫學院團隊招募10,755位受試者，年紀介於35至74歲，依飲食習慣不同分為4組，發現經常攝取超加工食品者，例如巧克力、糖果餅乾、冰淇淋、蛋糕、手搖飲料等，認知或執行功能都出現顯著下降，大腦老化速度也比正常人還快。