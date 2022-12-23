艾成客串演出《決勝的揮拍》，歡迎男女主角到艾叻沙餐廳用餐。（民視提供）

艾成客串戲劇《決勝的揮拍》將播出，劇中艾成演出艾叻沙老闆，親自接待謝佳見及程予希，謝佳見從馬來西亞來台灣找尋身世之謎，卻因為羽球練習和隊長程予希展開愛戀，這天程予希為了和謝佳見聊天，就帶他去馬來西亞餐廳用餐，老闆艾成熱情的招待，還加菜送叻沙魚蛋給劇組團隊，導演憶道艾成說「今天拍戲很開心，尤其又是多年後和王瞳在同一部戲劇中演出。」

謝佳見表示自己非常喜歡喜歡馬來西亞的餐點，肉骨茶以及叻沙，拍攝該劇時已3年沒回家，剛好利用拍攝時間到艾成的餐廳拍戲，還可以享用美食相當幸福，謝佳見表示因為羽球訓練真的很累人，當然要趁現在大量運動的時候多補充熱量，才不會有罪惡感。

程予希表示拍攝的時候大家就有吃過外帶的海南雞，當時看到謝佳見大口大口的吃，就覺得一定很好吃，因為他嘴巴很挑，喜歡品嘗好吃的美食，所以他推薦過的一定好吃。而該劇艾成客串，也是他生前的最後一部戲劇，粉絲敲碗觀看卻也十分不捨。