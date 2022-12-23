小樂今出席「愛情有（無）進展」開展記者會。（羅永銘攝）

吳思賢（小樂）今（23日）出席「愛情有（無）進展」開展記者會，現場誠心向台北霞海城隍廟的月老許願新戀情；會後受訪表示喜歡愛笑的女生，且年紀沒有特別限制，笑稱「不要比媽媽大就好」；小樂7月曾被拍到與一位貌似韓瑜的圈外女性約會，他今表示對方是「觀察很久」的對象並非女友，且2人已沒有聯絡。

他坦言近年陸續有觀察中、外出約會吃飯的對象，但都無法走到正式交往階段，「有一段時間，我很排斥、不想進入這樣的關係（指男女朋友關係）」，坦言自己觀察一個對象至少要超過半年，相處後才發現彼此不適合，「我碰到的都是很棒的人，主要問題在我自己，可能是我考慮太多」。

過去談戀愛曾被欺騙的他，認為男女交往最重要就是誠實，不只對於感情，所有事情都要坦誠；曾嘗試同居試婚？他表示從來沒有：「如果走到這一步，代表我對這個人有9成把握。」挑對象如此嚴謹，該不會接下來交的女友就是結婚對象？他笑回：「如果在一起，應該就是有這個（結婚）打算吧，希望走到最後面，越久越好。」