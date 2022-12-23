南投正副議長選舉民進黨不缺席，民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒與新科議員陳玉鈴參選正副議長。（南投縣議會提供／楊靜茹南投傳真）

民眾黨南投縣黨部主委簡千翔，是民眾黨唯一一席，將投給自己。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議會第20屆議員25日將宣誓就職並舉行正副議長選舉，這次國民黨南投縣黨部推現任議長何勝豐、副議長潘一全搭擋拚4連霸；民進黨8席以往都投給自己，今年為了強調團結的氣勢，黨團決議提名蔡銘軒、陳玉鈴角逐正副議長；民眾黨唯一一席簡千翔，則打算投給自己。

南投縣議會25日將舉行第20屆議員宣誓就職典禮，宣誓後舉行正副議長選舉，若當天有議員確診是否能出席宣誓及投票？南投縣議會秘書長李孟珍表示，南投縣議會將提供審查室作為確診者獨立空間，室內備有視訊設備，一起連線宣誓就職，並有獨立票匭供票選正副議長，由專員運送票軌進議事廳，再一起唱票。

南投縣議員共37席，其中民進黨有8席，而國民黨有13席，現任議長何勝豐選前以政黨推薦書遺失為由，最後以無黨籍登記參選並當選議員，選後國民黨南投縣黨部仍提名何勝豐、潘一全角逐正副議長，力拚4連霸，由於無黨籍議員以泛藍占多數，所以何勝豐、潘一全可望蟬聯。

民進黨8個席次，與以往維持平盤，加上無黨籍議員大多是泛藍陣營，認為選票無法左右選舉結果，以往正副議長選舉，民進黨籍議員都投票給自己，不過民進黨南投縣黨部日前召開兩次黨團會議，認為即使民進黨的席次不如國民黨，仍要展現黨內團結的氣勢，推派民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、新科議員陳玉鈴角逐正副議長。

蔡銘軒說，要讓大家看到民進黨的骨氣，他自己擔任主委，所以當然要勇於承擔，也感謝陳玉鈴願意搭檔。

簡千翔是民眾黨南投縣黨部主委，也是民眾黨在南投縣唯一的一席議員。簡千翔指出，這一次正副議長選舉他將投票給自己，展現自己的意志，他在就職後，也會繼續努力招募黨員，擴大黨的聲勢。

何勝豐表示，尊重民進黨團的決議，民主機制下大家公平競爭，這次南投縣議員正副議長選舉，國民依舊展現團結氣勢，一定超過20票，他與潘一全志在必得。