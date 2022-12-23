由於蔣萬安馬上就出要任台北市長，立委補選將在明年1月8日舉辦投票，國民黨派市議員王鴻薇出戰民進黨的吳怡農。對於兩者提出的政見，TPOC台灣議題研究中心今（23）日發布了最新數據，結果顯示王鴻薇拋出的議題多在網路聲量勝出，而吳怡農獲得關注度較高的議題是松機遷移，但裡面多是反對聲浪。另從藍綠陣營的粉絲互動數比較，也可以看到王鴻薇以58.8萬次輾壓吳怡農的9.8次。

台灣議題研究中心藉由QuickseeK快析輿情資料庫分析發現，王鴻薇提出的監督預算、還稅於民、延長核二、核三等議題，網路聲量表現都相當不錯，監督預算尤其受到網友的關注，至今已有7千則討論。松山機場遷建、警消加給等政見是吳怡農方較有話題性的政策，松機遷建討論還突破兩萬則，但原因卻是吳怡農被交通部、退輔會主委馮世寬反駁，大部分網友是集中在馮提出的「松機是戰時空軍的備戰場」說法上。

台灣議題研究中心進一步檢視網路上對於松山機場遷建的相關留言，得到反對聲浪占大多數的結論，認為該政見是「吹牛亂開支票」高達31%；反對吳怡農「213公頃全區保留闢建為公園」的政策也有25%；認為松機遷建規劃並非立委能決定、重視松機軍事用途網友則各占8％左右。由此可見，吳怡農儘管在松機議題得到大量聲量，但風向其實對他非常不利。

網路數據中也可以看到，民進黨籍人物在這次立委補選極少對吳怡農表現出公開支持，從11月30日到現在，藍營公開貼文與王鴻薇有關的文章數已有86篇，創造出超過58.8萬次的粉絲互動次數；綠營發布與吳怡農的相關文章僅30篇，數量約只有藍營的1/3，粉絲互動數更只有9.8萬左右，顯見綠營對吳怡農的支持遠遜於藍軍力挺王鴻薇的積極度。

台灣議題研究中心指出，吳怡農在網路聲量慘輸，除了「黑道」、「草包」、「膿（農）包」話題逐漸形成及民進黨近期選舉遭到重挫、士氣不振等原因，吳怡農屢次拒絕對手辯論邀請，也給外界一種不敢戰、不能戰的印象，推測這也是綠軍難以出手的原因。