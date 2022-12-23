西洋耶誕節將屆，許多公司行號、家裡擺設耶誕樹，裝飾過節氣氛，近來有民眾到台中市政府警察局交通大隊洽公時，發現大門口擺設「交通錐耶誕樹」，由封鎖條、三角錐組成的耶誕樹，引起民眾熱議，直呼：「超有創意的發想！」，成功營造城市整體節慶象。

「交通錐耶誕樹」設計發想者是台中市交通警察大隊的小隊長趙偉成，他表示，為了配合市政府耶誕假期重點節日活動，要環保不浪費、突顯職場象徵，所以利用交通警察執勤用的配備來設計交通錐耶誕樹應景裝置，節慶一過，裝飾物品撤掉後立即回歸單位。

趙偉成指出，例如，指揮棒及交警用的肩燈還有LED腰帶、攔檢用爆閃燈等，懸掛「交通錐耶誕樹」上，在下午四點到五點間，開啟電源，LED燈一閃一閃發出光芒，相當吸睛，每一層交通錐都用鐵絲固定，應景裝飾又不花錢。

告別2022年前夕，充滿歡樂溫馨氣氛的耶誕節及新年將陸續到來，台中市政府警察局交通警察大隊，為了迎接耶誕節及農曆新年到來，除了發揮巧思，在服務中心大門設置了以交通器材架疊充滿交通意象的耶誕樹，讓來到交通大隊服務中心的洽公民眾，感受濃濃的西洋耶誕年節氣息。

台中市交通警察大隊呼籲民眾，耶誕假期及新年期間，參加活動多利用大眾交通運輸工具，朋友聚會飲酒不開車，警方加強取締酒駕「歲未加強取締酒後駕車專案」，提醒市民遵守交通安全規則，酒醉不上路，一起守護用路人安全。