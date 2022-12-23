28歲賈姓男子駕駛大貨車沿台1線南下行經潮州段自撞分隔島，幸駕駛與3名乘客僅受輕傷無大礙，但警方查出賈男不僅超載還酒駕。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣潮州鎮23日發生一起酒駕車禍，28歲賈姓男子駕駛大貨車沿台1線南下行經潮州路1211號前時，突然自撞分隔島，幸駕駛與3名乘客僅受輕傷無大礙，但警方查出賈男不僅超載還酒駕，酒測值達0.27，訊後依公共危險罪嫌送辦，此外，3名乘客也依法連帶挨罰1萬起跳。

警方指出，23日下午3時19分許，賈男駕駛大貨車載同事沿台1線由北向南行駛至潮州路1211號前時，自撞分隔島，所幸駕駛及3名乘客都受輕微受傷，但賈男現場酒測值為0.27，超過標準值，且該大貨車僅能載2人，所以賈男不僅酒駕還超載，訊後除依公共危險罪嫌送辦外，還將依《道路交通處罰條例》開罰3000元。

此外，因酒駕新法將酒駕同乘者採「連坐罰」， 年滿18歲的同車乘客處6000以上、1萬5000元以下罰鍰，所以該大貨車的3名乘客也要受罰。警方說，開罰乘客的金額以車種為考量，該案肇事車輛是大貨車，所以乘客至少挨罰1萬元。

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