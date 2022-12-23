高雄全家海神職業籃球隊24日作客戰績同為6勝3負並列龍頭的新北中信特攻，開季至今兩隊對戰平分秋色，面對擁有新外援戰力的中信特攻，高雄全家海神隊蓄勢待發，維持場上的高專注度，萬浪一心，目標再添勝場。

迎戰處於3連勝的中信特攻，海神總教練喬伊斯指出，中信特攻實力不在話下且主場戰績尤佳，海神隊在開幕戰落敗後也有所調整，方能在主場開幕戰扳回一城，「對方的新外援具備不錯的得分技巧，我們會謹慎分析，有所因應。」

高雄全家海神隊上季擁有聯盟最佳的客場戰績11勝4負，新球季至今客場3勝2負，是聯盟唯二勝多於負的球隊，喬伊斯對球隊作客有信心。近日場外話題多，喬伊斯也提醒球員，專注持續精進技術與球賽內容，為能在風浪中屹立不搖，「明天能預期會是場硬仗，但我們一直都擅長在客場找到勝利方程式，明天當然同樣不會退縮！」

高雄全家海神隊射手吳曉謹，連4場繳佳作，場均11.5分，近4場有3場三分球命中率達到五成，前役對雲豹三分線上4投3中，是陣中不可或缺的得分箭頭。

喬伊斯看好吳曉謹，「他會是最佳第六人的熱門人選。他自去年季後賽脫穎而出，持續強化他的防守與進攻武器，並在關鍵時刻挺身而出。」