整輛貨車陷入火海，消防人員緊急滅火。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台88橋下今發生火燒車意外，從遠處就能看到濃黑煙不斷向上竄，該輛貨車車上載著準備要回收的舊衣，駕駛下台88後，發現旁車猛按喇叭，又聞到異味，才發現車冒黑煙，下橋後趕緊停路邊，所幸無人傷亡，也沒有影響交通。

大寮區鳳林二路及市188交叉路口，23日下午4點多發生火燒車，從遠處就可看見竄出濃黑煙，只見車輛陷入火海，消防人員緊急到場滅火，所幸無人傷亡，也沒有影響交通，但車上所載的物品全燒成焦黑。

49歲的劉姓駕駛表示，是要前往大寮的舊衣回收桶回收舊衣，路程行駛中山高速公路接台88快速道路，在4點8分下交流道時，聽聞隔壁車輛猛按喇叭，同時聞到煙味，駕駛轉頭後發現車輛後方冒黑煙，看不出是何處起火，趕緊停靠路邊下車查看，才發現舊衣後方火勢猛烈，旁邊路人見狀協助報警，路途中皆無與人發生碰撞、無交通違規、也無亂扔煙蒂，發生火災原因由消防隊鑑定。