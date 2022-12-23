後疫情時代，保險科技再進化；壽險公會今舉辦理賠聯盟鏈2.0試辦案啟動記者會，理事長陳慧遊表示，參與試辦案有16家壽險、產險公司、24家醫院，共同應用保險業身分驗證中心落地，民眾通過線上數位身分驗證後，可結合電子簽署達成理賠服務無紙化，並且將服務延伸至醫院，理賠一站式搞定，降低民眾出院後奔波申請的時間及成本。

壽險公會自109年7月首波由8家保險公司參與保全理賠聯盟鏈試辦案以來，目前已有20餘家產壽險公司加入「單一申請、文件互通」的一站式保險服務，不用再為申請資料變更或保險理賠奔波於各家保險公司，迄今已服務超過90萬件保全、理賠申請案件，若以一件申請案件可幫民眾節省半小時申辦時間計算，已幫民眾節省超過45萬小時，尤其近兩年疫情肆虐，民眾對無接觸保險服務的需求預期將更為迫切。

為持續回應民眾對於無接觸服務的期待，壽險公會110年推出「保險理賠醫起通」服務，將保險理賠作業觸角延伸至醫院，並於今年6月推出保險存摺，民眾可即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的保險資料，了解自己的投保狀況及評估保障缺口，迄今已有近30萬人加入為會員。

壽險公會呼應金管會推動數位身分認證服務，攜手16家產壽險公司、中華電信、臺灣網路認證，建置保險業身分驗證中心並獲金管會保險局同意「理賠聯盟鏈2.0：行動線上理賠申請數位身分驗證」試辦案，理賠服務再進化，保戶可透過數位身分驗證、電子簽章，讓保戶使用網路理賠、行動理賠服務全程無紙化。

另外，利用區塊鏈技術安全、便捷特性，讓保戶只需於參與聯盟鏈之任一家保險公司提出理賠申請，並同意由該公司透過「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」推播通知至其他保戶有投保且參與聯盟鏈之保險公司，即可一併申請理賠以及透過「保險理賠醫起通」服務從醫院取得相關醫療文件，免除保戶需向不同保險公司分別提出理賠申請以及需至醫院臨櫃申請醫療文件之不便。

響應壽險公會「理賠聯盟鏈2.0」導入線上身分驗證與電子簽署，富邦人壽表示，將全力響應推動，即日起先於業務員「行動理賠easy pay」試行，明年3月將再擴大於保戶自助服務管道「官網線上理賠」推動，不僅減少紙張使用，更大幅提升了保險服務效率。