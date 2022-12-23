全球減塑意識升高，各國近年也力推減少一次性產品，包括德國宣布全面禁止銷售塑膠袋，美國各州也陸續立法跟進減少塑料製品，台灣也將在元旦開始實施循環杯借用服務，循環經濟深入民眾日常生活。投信法人表示，全球在減碳目標展現共識，除能源政策牛肉不斷，減塑政策也持續發力，在能源與循環經濟並進下，相關碳中和產業商機值得期待。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，根據EMF研究，要達到碳中和目標，能源策略可減少總碳排約55％，剩下的45％減碳缺口，將相當倚重循環經濟策略及相關產業發展。回顧這一年，包括德國、加拿大、印度等，都針對一次性產品做出限制，政策對於環保、減塑支持度提高，也帶動相關產業發展，循環經濟蘊藏商機龐大。

蔣松原指出，除減少一次性產品使用，也可關注廢棄物處理需求商機，根據世界銀行統計，全球仍有高達約3成6比例採掩埋方式處理，而各國對於掩埋場的選址、環保標準也越來越嚴格，也讓已搶下市佔的業者難以取代，在標的選擇上產業龍頭較具表現機會；另外，家用垃圾處理需求穩定，與景氣連動度較低，可做為穩健資產配置考慮。

蔣松原表示，在11月落幕的COP27會議即便無達成新目標協議，不過各國對2050碳中和目標不變，也將進一步討論對於氣候窮國的損害基金，有助全球共同邁向減碳未來。今年全球受到通膨、升息影響，對經濟衝擊不小，建議投資布局上，加入減碳產業等趨勢題材，除了關注潔淨能源等技術發展，也可同步加入循環經濟產業，如廢棄物處理、環保原料等，多元布局減碳產業鏈，掌握長線收益機會。