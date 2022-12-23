超強寒流接棒襲日本

#anomaly #climate

On Dec 19, 2022 a record #snowfall hit #Japan. The height of the snow cover in Yamagato exceeded 2.2 meters, in Niigata - 1.8 m, & on the island of Hokkaido - 1.5 m! More than 18,000 residents without electricity.

Way out #CreativeSocietyhttps://t.co/e24GMJAzxy pic.twitter.com/b3Y7Cf1yGs — Vitalina (@Vitalin79682062) December 22, 2022

日本自本月17日開始遭間歇性大雪狂襲，讓西部島嶼「四國」出現罕見的創紀錄積雪量，光是今天(23)上午6個小時內，境內高知縣積雪達14公分、德島縣積雪為8公分；其他像是北海道的遠輕町也刷新了12月的降雪紀錄，1天內累積超過80公分。

綜合NHK、共同社以及《日本時報》報導，暴雪導致日本各地區交通大打結，列車、火車因停電被迫暫停行駛，東京沿海城市有數百輛汽車在高速公路滯留一夜，氣象廳示警，預計到明天(24)早上6時，中部福井縣、石川縣、富山縣及新潟縣等北陸地區降雪將破100公分；中國地區、東北達70公分；北海道、關西地方則會有60公分。

日本自本月17日開始降下間歇性大雪，各地區積雪創下新紀錄；20日新潟縣柏崎市一名女子陳屍車內，救難人員趕到現場發現，車輛已被厚重積雪覆蓋，推測可能是引擎被堵塞，導致一氧化碳中毒。 (圖，非當事車輛/美聯社)

長岡市居民正在清除積雪。(圖/美聯社)

此外，下週一開始將有新一波更強烈冷氣團從北海道東南部襲來，屆時暴雪情形會更嚴峻，籲民眾避免外出以防意外發生。截至下午4時，當局已通報約9人死亡、48人受傷。

施工單位在石川縣中部城市進行道路剷雪工程。 (圖/美聯社)

富士新聞網報導，20日，新潟縣柏崎市一名女子陳屍車內，救難人員趕到現場發現，車輛已被厚重積雪覆蓋，推測可能是引擎被堵塞導致一氧化碳中毒；秋田縣一名80歲老翁則是在自家剷雪時，遭屋頂滑落的雪堆砸中掩埋，不幸身亡；其餘傷者大多是進行清雪工作從梯子跌落以致骨折。