台北地方法院駁回彭文正請求確認蔡英文博士論文之訴，是認為彭沒有受確認判決的法律上利益，不具備權利保護的必要性，不應准許；況且蔡英文取得博士學位的歷程，與卷內提出的證據相符。

法官判決指出，倫敦大學LSE在1984年2月8日寄發正式通知，記載蔡的論文題目及專業領域、通過博士學位考試，獲頒倫敦大學LSE博士學位，且倫敦大學及英國政經學院聲明及ICO都一致表明口試委員審查其論文後，蔡英文獲頒LSE博士學位。