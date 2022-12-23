西濱快速公路或西濱快是全台最長的快速公路，不少路段能看到海，也被譽為最美的快速道，但追撞事故頻傳，最受詬病是大型車輛多，不少駕駛常有被「逼車」經驗，交通部公路總局最新公布20公噸以上大貨車，最高限速80公里，已宣導上路，明年3月1日正式取締。

台61線又稱西濱快速道，將西部沿海鄉鎮的民俗文化、自然景觀和獨特的元素融入設計，營造地方意象和公路景觀，像是王功後港溪脊背和股溪拱橋等，成為景觀、觀光道路。

但要引領觀光、暢通交通，西濱快速道路也經常發生連環追撞車禍。不少駕駛都指出，這條縱貫台灣西部沿海地區的省道快速公路，大型車輛特別多，都有被大車窮追不捨的「逼車」經驗，加上前、後包夾，感覺超級恐怖。

西濱快速道路限速每小時90公里，彰化段在今年3月11日起，重新啟動區間測速照相，車禍比例降低，12月起又開始宣導20公噸以上大貨車，調降限制速限每小時80公里，不少自駕族都額手稱慶說這是好事情。

根據彰化縣警察局的統計資料顯示，從今年3月1日啟動區間測速照相取締至今，共取締違規的大貨車16部、自小客車1882部。違規仍以自小客車居多。

彰化縣警察局交通隊指出，彰化段大貨車、聯結車，主要是行經伸港、線西和鹿港、西濱工業區，公路總局的新規定，是全國通用，主要基於西濱快速道路沒有路肩，一旦發生追撞等車禍事故，經常得封閉道路，造成回堵嚴重，加上大貨車體積龐大，得占用到一個車道，目前都還處於宣導期，將從3月1日起開始執行取締。搭配區間測速，保障更多交通安全。