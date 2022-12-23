24日平安夜，台中捷運為歡慶耶誕節舉辦一系列活動，其中有百名耶誕老人不駕雪撬改搭捷運，將穿梭在中捷報佳音，旅客當晚搭中捷不僅有機會「巧遇」耶誕老公公，得到驚喜小禮物，市政府站當天也舉辦耶誕市集。

中捷公司表示，今年平安夜捷運月台特別熱鬧，會有約百名東山高中學生著聖誕老公公服裝，在市政府站、文心中清站及文心森林公園站出口帶來報佳音，大墩長老教會也將於同一時間在水安宮站及南屯站報佳音，歡迎旅客現場欣賞美好的聖誕樂音。

中捷公司指出，平安夜下午3時起市政府站1樓1號出入口也將舉辦聖誕市集，現場還有10米高的冰藍色聖誕樹，旅客前來逛市集、拍照打卡外，還能買到限量的中捷新商品聖誕限定版，現場購買2樣以上中捷商品或滿500元，即可獲得摸彩券1張，有機會抽到小綠綠造型悠遊卡、摺疊式腳踏車及Apple AirPods耳機等大獎。

中捷公司說，九德站布置著由明道中學學生創作的聖誕拍照背板，可以看到3隻小兔子忙著製作聖誕禮物、裝飾聖誕樹，另一隻兔子卻偷懶躺在雪撬上呼呼大睡，形成有趣對比，旅客進出車站時可駐足與充滿童趣的作品合照，12月29日傍晚5時，明道中學合唱團將在捷運高鐵台中站快閃演出歲末感恩迎新年，與旅客一同邁向充滿祝福的2023年。