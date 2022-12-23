日本自民黨參議院幹事長世耕弘成參議員偕該黨「安倍派」成員一行共計12位參議員訂於12月26日至29日訪問我國，外交部對世耕參議員等一行來訪表達誠摯歡迎。

此次訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮，就台日間的各項重要議題交換意見。另將赴汐止五指山國軍公墓弔唁故前總統李登輝先生及赴高雄紅毛港保安堂向故日本前首相安倍晉三銅像致意。

外交部表示，世耕參議員曾任日本內閣官房副長官、經濟產業大臣等政府要職，平素對深化台日關係不遺餘力，曾於去年6月推動促成日本參議院一致通過支持台灣參與世界衛生組織大會決議。本次世耕參議員偕該黨「安倍派」所屬國會議員來訪，以具體行動展現對台支持，更彰顯台日友誼歷久彌堅。

外交部指出，台日同為全球民主陣營重要成員，人員與經貿往來密切，國民情感真摯友好。值此區域情勢日益詭譎多變的時刻，我國將秉持堅守自由民主的一貫信念，持續與日本等全球理念相近國家攜手合作，共同捍衛普世價值觀。深信此次世耕參議員一行來訪，必能深化台日間的實質友好合作關係。