管制階段、管制區域。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

增加開放機車停車區域。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

機車停車資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

計程車搭乘區。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

免費巡迴接駁車。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

接駁車時刻表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

接駁站周邊停車場區域。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

接駁站周邊停車場區域。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府「竹縣領航，讓愛飛揚」2023公益慈善跨年晚會將在12月31日下午5時30分隆重登場，周興哲、Bii畢書盡雙男神重磅降臨，還有180秒華麗絢爛煙火秀、汽車摸彩等。新竹縣長楊文科邀請全台鄉親朋友一起來新竹縣迎接新的一年，同時也提醒注意防寒並遵守相關防疫規定。

跨年晚會詳細資訊請上活動官網：（https://2023hsinchunewyear.com/index）

「竹縣領航，讓愛飛揚」2023新竹縣公益慈善活動相關交通接駁、活動期間周邊道路管制措施，請參考如下：

一、管制區段與時間，管制期間內只出不進：

（一）東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路內、北側光明五街以內，時間從111年12月31日（六）下午2時起至112年1月1日（日）凌晨2時止。

（二）光明六路（縣政二路－縣政九路）111年12月31日（六）下午2時起機動管制、下午6時封閉管制至112年1月1日（日）凌晨2時止。

（三）縣政六路（光明六路－光明九路） 111年12月30日（六）中午12時起封閉管制至112年1月1日（日）下午5時止。

（四）縣政五街（光明六路－光明九路）與縣政七街（光明六路－光明九路）111年12月31日（六）下午2時起機動管制至112年1月1日（日）凌晨2時止。

二、免費巡迴接駁車規畫：

（一）接駁車服務時間：111年12月31日（六）17時至112年1月1日（日）0時45分。

（二）接駁車路線規畫：高鐵新竹站↔️喜來登飯店站↔️新竹縣體育場站↔️新竹縣政府站，由高鐵站搭乘至活動會場（縣政府）約15分鐘，巡迴接駁車返程亦可搭乘，並請乘客遵守防疫措施，記得配戴口罩。

三、汽車停車資訊如下，詳情請參考附件

P1 高鐵站停車場，地址：新竹高鐵站。

P2 高鐵停九停車場，地址：嘉豐十一路一段與光明六路東二段路口。

P3 高鐵停六停車場，地址：嘉豐十一路一段與文興路二段路口。

P4 勝利停四停車場，地址：勝利二路與自強北路路口。

P5 勝利八路停車場，地址：勝利八街一段與自強北路路口。

P6 體育場停車場，地址：福興東路一段（體育館旁）。

P7 東元停車場，地址：縣政三街。

P8 縣華停車場，地址：光明六路與縣政九路路口。

P9 光明商圈停車場，地址：吳濁流路與文和街路口。

P10 自強七街停車場，地址：自強七街與成功一街路口。

大客車停車場：P5勝利八路停車場（大型車），地址：勝利八街一段與自強北路路口。

四、機車停車資訊如下，詳情請參考附件

（一）開放人行道停放：縣政九路（光明三路至光明六路）

（二）開放紅線停放：

(1)光明九路（縣政九路至縣政六路）

(2)光明五街（縣政九路至縣政七街）

（三）開放汽車位停放：縣政八街（光明六路至光明五街）