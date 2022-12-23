台大「希望入學」放榜，員林高中黃冠樺如願錄取台大醫學系，成為學校叩關台大醫學系第一人。她懂事後就肩負照顧母親和外婆，家庭資源匱乏，卻在逆境中樂觀奮進，小小年紀陪媽媽看病，學會吹陶笛當起街頭藝人，拿過總統教育獎，不捨親人病苦立下行醫的志願。

黃冠樺同學從小家境清苦，自幼父母離異，媽媽患有憂鬱症和脊椎多方疾病，長期服藥治療，常得住院治療，領有身障手冊；在家的起居、三餐大部分由外婆提供，但外公、外婆年事已高，外婆也有失智症狀。全家經濟來自於政府補助及公益團體的扶助金外，沒有收入。

黃冠樺在困難環境中卻保持樂觀，創造奇蹟，她說起最早的第一志願是當街頭藝人，難忘5歲時，陪媽媽去台大醫院，著迷陶笛聲音好美，自己也會吹就好了，央求媽媽問吹笛人可以教她嗎？吹笛人呂嘉謨成了她的音樂啟蒙老師，學會後真到公共場吹奏，不少人都打賞，開心能為家裡賺錢，後來年紀大了，賞錢少了，課業也更忙碌了，逐漸淡出演出。

黃冠樺也說，因陪媽媽看病，立下報考醫學系的心願，希望對疾病有更多了解，培養更多能力，幫助病患、減少痛苦。

導師王程煌表示，黃冠樺白天上課、晚上照顧母親和打理家務，每天只睡4小時，不僅成績好、孝順、多才多藝，還熱心奉獻，高一、二擔任工讀生負責一大早開學校處室的門、送報紙；高二擔任演說辯論社社長。新冠肺炎疫情嚴峻之際，更主動報名擔任防疫志工，協助完成防疫物資的整備工作。

員林高中校長楊豪森說，黃冠樺關懷及利他的人格特質，超齡的成熟與穩重正是逆境給她的磨練，也是禮物。就讀醫學系所學雜費等，會是一筆開銷，員中家長會、校友會都會當會起堅強的後盾，期盼她對台灣醫學有所貢獻。